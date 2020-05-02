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Экс-звезда УПЛ едва не начал "Третью мировую войну" в раздевалке Манчестер Сити – другие игроки хотели бить тренера

07:30 136 Читати українською
Экс-звезда УПЛ едва не начал "Третью мировую войну" в раздевалке Манчестер Сити – другие игроки хотели бить тренера
Яя Туре / Сайт Манчестер Сити

Бывший защитник Манчестер Сити Майка Ричардс вспомнил особый статус Яя Туре, когда "горожан" возглавлял Роберто Манчини.

"Мы знали, насколько Туре важен для нашей команды, ведь Яя никто не мог сдержать, когда он был в форме. Он был неотъемлемой частью команды, и если его не было в течение месяца, мы рисковали проиграть некоторые ключевые матчи.

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Я помню после поражения от Эвертона, когда Яя отсутствовал, Манчини едва не устроил Третью мировую войну в раздевалке. Он сказал нам: "Вы ни на что не способны без Яя". Команда взорвалась. Я никогда раньше не видел ничего подобного, мы все хотели драться с Манчини. После того как мы успокоились, он сказал: "Я сказал это намеренно, потому что знал, что получу такую ​​реакцию. Я хочу, чтобы вы именно так реагировали еженедельно на поле", – рассказал Ричардс в интервью Goal.

Напомним, Туре выступал за Манчестер Сити с 2010 по 2018 годы. За это время экс-хавбек Барселоны, Монако, Олимпиакоса и донецкого Металлурга дважды становился чемпионом Англии и однажды добыл Кубок.

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