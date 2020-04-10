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Яя Туре выбрал топ-5 футболистов, с которым играл в одной команде – тотальный игнор Манчестер Сити

06:00 108 Читати українською
Яя Туре выбрал топ-5 футболистов, с которым играл в одной команде – тотальный игнор Манчестер Сити
Яя Туре / Getty images

Бывший полузащитник Барселоны и Манчестер Сити Яя Туре назвал пятерку лучших футболистов, с которыми ему довелось поиграть в одной команде.

"Месси, Анри, Это'О, Иньеста и Хави – лучшие, с кем я играл. Они были непобедимы. Мне посчастливилось играть вместе с такими футболистами, я благодарен за этот период в своей жизни.

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Игра, которая больше всего запомнилась в составе Барсы, – это разгром Реала в Мадриде со счетом 6:2. В тот день мы играли в тотальный футбол. Я этого никогда не забуду", – цитирует Туре Marca.

Напомним, Туре защищал цвета Барселоны с 2007 по 2010 год и за этот период завоевал с клубом семь трофеев. После этого он провел восемь лет в Манчестер Сити, где стал настоящей легендой АПЛ. На протяжении своей карьеры ивуариец также выступал за Беверен, донецкий Металлург, Олимпиакос, Монако и Циндао Хайню.

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