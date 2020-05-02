Екс-зірка УПЛ ледь не спричинив "Третю світову війну" в роздягальні Манчестер Сіті – інші гравці хотіли бити тренера

Колишній захисник Манчестер Сіті Майка Річардс пригадав особливий статус Яя Туре, коли "містян" очолював Роберто Манчіні.

"Ми знали, наскільки Туре важливий для нашої команди, адже Яя ніхто не міг стримати, коли він був у формі. Він був невід'ємною частиною команди, і якщо його не було протягом місяця, ми ризикували програти деякі ключові матчі.

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Я пам'ятаю після поразки від Евертона, коли Яя був відсутній, Манчіні ледь не влаштував Третю світову війну в роздягальні. Він сказав нам: "Ви ні на що не здатні без Яя". Команда вибухнула. Я ніколи раніше не бачив нічого такого, ми всі хотіли битися з Манчіні. Після того як ми заспокоїлися, він сказав: "Я сказав це навмисно, тому що знав, що отримаю таку реакцію. Я хочу, щоб ви саме так реагували щотижня на полі", – розповів Річардс в інтерв'ю Goal.

Нагадаємо, Туре виступав за Манчестер Сіті з 2010 по 2018 роки. За цей час екс-хавбек Барселони, Монако, Олімпіакоса та донецького Металурга двічі ставав чемпіоном Англії та одного разу здобував Кубок.

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