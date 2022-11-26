Известное итальянское издание La Gazzetta dello Sport подвело итог первого тура чемпионата мира в Катаре.

Первый тур Мундиаля подарил несколько сенсаций, среди которых поражение Германии от Японии (1:2) и Аргентины от Саудовской Аравии (1:2). La Gazzetta dello Sport составила символическую сборную провалов, в которую вошли по 3 представителя двух вышеупомянутых грандов.

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Команда провалов по версии GdS: Кейлор Навас (Коста-Рика), Роберт Левандовски (Польша), Томас Мюллер, Леон Горецка, Нико Шлоттербек (Германия), Луис Суарес (Уругвай), Алехандро Папу Гомес, Анхель Ди Мария), Сергей Милинкович-Савич (Сербия), Натаниэль Аткинсон (Австралия).

Второй тур стартовал накануне поединком Уэльса и Ирана (0:2), а завершится 28 ноября противостоянием Португалии и Уругвая.