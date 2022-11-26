Перший тур Мундіалю подарував кілька сенсацій, серед яких поразки Німеччини від Японії (1:2) та Аргентини від Саудівської Аравії (1:2). La Gazzetta dello Sport склала символічну збірну провалів, до якої увійшли по 3 представники двох вищезгаданих грандів.

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Команда провалів за версією GdS: Кейлор Навас (Коста-Рика), Роберт Лєвандовскі (Польща), Томас Мюллєр, Леон Ґорецка, Ніко Шлоттербек (Німеччина), Луїс Суарес (Уругвай), Алехандро Папу Гомес, Анхель Ді Марія, Крістіан Ромеро (Аргентина), Сергєй Мілінковіч-Савіч (Сербія), Натаніель Аткінсон (Австралія).

Другий тур стартував напередодні поєдинком Уельсу та Ірану (0:2), а завершиться 28 листопада протистоянням Португалії та Уругваю.

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