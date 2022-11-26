Немцы второй раз подряд на Мундиале стартовали с поражения. В этот раз Бундестим стали жертвой Японии (1:2). Первый тайм был целиком и полностью за командою Флика, однако после перерыва "самураи" значительно прибавили и создали одну из сенсаций нынешнего мирового первенства. Удастся ли Германии, у которой впереди битва с Испанией, выйти из группы? О нефарте "Манншафт", сокрушительной критике немецкой прессы и перспективах Нойера и Ко в Катаре смотрите в очередном выпуске "Футбол 24".