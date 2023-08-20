Спартак Трнава в четверг, 18 августа, одержал победу над Лехом в Лиге Конференций 3:1 (4:3 по сумме двух матчей). Поддержать свою бывшую команду на стадионе решил экс-звезда Ливерпуля Мартин Шкртел.

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Защитник сначала следил за матчем из фан-сектора, где активно болел за словацкий клуб, а затем переместился в VIP-ложу. Шкртел распевал песни и заводил публику, чтобы еще громче поддерживать Трнаву.

Отметим, что защитник выступал за словацкую команду в сезоне 2021/22. Он принял участие в 21 матче и даже записал в свой актив один гол. Мартин Шкртел наиболее известен своими выступлениями за Ливерпуль. В составе мерсисайдцев он сыграл 320 матчей, в которых забил 18 мячей и оформил шесть ассистов.

Напомним, что Спартак Трнава сыграет с СК Днепр-1 в плей-офф Лиги конференций. Первый матч между командами состоится 23 августа. Начало встречи в 19:30 по киевскому времени.

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