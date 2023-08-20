Спартак Трнава в четвер, 18 серпня, здобув перемогу над Лехом в Лізі конференцій 3:1 (4:3 за сумою двох матчів). Підтримати свою колишню команду на стадіоні вирішив екс-зірка Ліверпуля Мартін Шкртел.

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Захисник спочатку стежив за матчем із фан-сектора, де активно вболівав за словацький клуб, а потім перемістився у VIP-ложу. Шкртел розспівував пісні та заводив публіку, щоб ще гучніше підтримувати Трнаву.

Зазначимо, що захисник виступав за словацьку команду в сезоні 2021/22. Він взяв участь у 21 матчі та навіть записав у свій актив один гол. Мартін Шкртел найбільш відомий своїми виступами за Ліверпуль. У складі мерсисайдців він зіграв 320 матчів, в яких забив 18 м'ячів та оформив шість асистів.

Нагадаємо, що Спартак Трнава зіграє зі СК Дніпро-1 в плей-офф Ліги конференцій. Перший матч між командами відбудеться 23 серпня. Початок зустрічі о 19:30 за київським часом.

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