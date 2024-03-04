Іспанський нападник робить все, щоб допомогти своїй команді стати чемпіоном Прімери федерасьйон. Лукас Перес демонструє неймовірну результативність, яка наразі є найкращою в Іспанії у трьох дивізіонах.

Одноклубник українця вибухнув нестандартною бісіклетою – відео шедевра

В активі 35-річного іспанця дев'ять голів та 13 результативних передач. Загалом Перес взяв участь у 21 голі Депортіво у всіх турнірах в цьому сезоні. За системою гол+пас він перевершив півзахисника Реала Джуда Беллінгема (19) та нападника Жирони Артема Довбика (19).

Лукас Перес забиває вже п'ять матчів поспіль. Нападник наблизився до рекорду, який належить йому та Бебето – серія із семи матчів з забитими м'ячами. Бразилець це зробив у сезоні 1992/93, виступаючи за Дапортіво, а Перес повторив у сезоні 2015/16.

Нагадаємо, Лукас виступав також в чемпіонаті України. Він грав за Динамо та Карпати.

"Динамо – найцікавіший і найзапекліший опонент": Бондар проанонсував гарячу розв'язку в УПЛ і похвалив Кривбас