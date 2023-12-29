Турецкий Адана Демирспор официально объявил об уходе из клуба Юнеса Беланда, выступавшего в свое время за киевское Динамо. Об этом пишет клубная пресс-служба.

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По официальным данным, действие контракта 33-летнего футболиста было прекращено досрочно по взаимной договоренности сторон.

За Адана Демирспор Беланда выступал с лета 2021 года и провел 74 матча, в которых забил 19 голов и сделал 12 ассистов в рамках всех турниров.

Напомним, Беланда находился на контракте у Динамо с 2013 по 2017 годы и завоевал с киевлянами одно чемпионство и два Кубка Украины.

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