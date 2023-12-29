Екс-зірка Динамо залишився без клубу – футболіст провів у Києві 4 роки
Юнес Беланда виявився непотрібним турецькому Адана Демірспору.
Турецький Адана Демірспор офіційно оголосив про відхід з клубу Юнеса Беланда, який свого часу виступав за київське Динамо. Про це пише клубна прес-служба.
Колишній дублер Шовковського в Динамо хоче повернутися в УПЛ – він шокував Мілевського в матчі Прем'єр-ліги
За офіційними даними, дія контракту 33-річного футболіста була припинена достроково за взаємною домовленістю сторін.
За Адана Демірспор Беланда виступав з літа 2021 року та провів 74 матчі в яких забив 19 голів та зробив 12 асистів в рамках усіх турнірів.
Нагадаємо, Беланда перебував на контракті в Динамо з 2013 по 2017 роки і завоював з киянами одне чемпіонство та два Кубки України.
Коноплянка у Карпатах, або ще 4 варіанти для "збитого льотчика" – Європі він не потрібен