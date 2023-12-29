Турецький Адана Демірспор офіційно оголосив про відхід з клубу Юнеса Беланда, який свого часу виступав за київське Динамо. Про це пише клубна прес-служба.

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За офіційними даними, дія контракту 33-річного футболіста була припинена достроково за взаємною домовленістю сторін.

За Адана Демірспор Беланда виступав з літа 2021 року та провів 74 матчі в яких забив 19 голів та зробив 12 асистів в рамках усіх турнірів.

Нагадаємо, Беланда перебував на контракті в Динамо з 2013 по 2017 роки і завоював з киянами одне чемпіонство та два Кубки України.

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