"Босния не была готова к двум форвардам, они вышли на игру с тремя защитниками. Их тренер угадал, что Украина выйдет с одним нападающим. Но когда вышел Яремчук, они поплатились за такое тактическое построение. Сергей Ребров переиграл своего оппонента тактически, благодаря удачно проведенным заменам.

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И Довбик, и Яремчук – габаритные, высокие нападающие. Оба хорошо умеют потолкаться, сыграть на втором этаже. Именно такие форварды и нужны на игру против команд типа Исландии – силовые, атлетичные. Но не думаю, что со старта выйдет дуэт нападающих.

А еще, знаете, очень хорошо, что у нынешней сборной Украины есть такой игрок как Мудрик. Михаил со своей скоростью тоже может сделать разницу против коренастых исландских игроков, которые при этом не очень поворотливы", – поделился Ващук в интервью Українському футболу.

Напомним, уже завтра, 26-го марта, состоится решающий матч за выход на Евро-2024 между Украиной и Исландией. Игра состоится в польском Вроцлаве, начало в 21:45.

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