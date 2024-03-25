Колишній захисник Динамо та збірної України Владислав Ващук поділився очікуваннями від фінального поєдинку плей-офф відбору до Євро-2024 проти Ісландії.

"Боснія не була готова до двох форвардів, вони вийшли на гру з трьома захисниками. Їхній тренер вгадав, що Україна вийде з одним нападником. Та коли вийшов Яремчук, вони поплатилися за таку тактичну побудову. Сергій Ребров переграв свого опонента тактично, завдяки вдало проведеним замінам.

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І Довбик, і Яремчук – габаритні, високі нападники. Обоє добре вміють поштовхатися, зіграти на другому поверсі. Саме такі форварди й потрібні на гру проти команд типу Ісландії – силові, атлетичні. Але не думаю, що зі старту вийде дует нападників.

А ще, знаєте, дуже добре, що у нинішньої збірної України є такий гравець, як Мудрик. Михайло зі своєю швидкістю теж може зробити різницю проти кремезних ісландських гравців, які при цьому не дуже повороткі", – поділився Ващук в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, вже завтра, 26-го березня, відбудеться вирішальний матч за вихід на Євро-2024 між Україною та Ісландією. Гра відбудеться у польському Вроцлаві, початок о 21:45.

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