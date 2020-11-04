В попытках вычистить футбол от допинга часто не обходится без случайных жертв.

Бывший защитник мерсисайдцев Мамаду Сахо, который сейчас защищает цвета Кристал Пэлас, выиграл дело о клевете против Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Лана Дель Рей станет украшением фильма о Ливерпуле – певица трогательно исполнила гимн мерсисайдцев

Напомним, в апреле 2016 года игрок был отстранен от футбола на 30 дней из-за того, что в его допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество. Из-за отстранения защитник не смог помочь Ливерпулю в финальном матче Лиги Европы против Севильи (1:3). Кроме того, запрет стоил Сахо места в составе сборной Франции на Евро-2016. Впоследствии Мамаду оправдали – оказалось, что найденное в пробе футболиста вещество (хигенамин) не находилось в списке запрещенных WADA препаратов.

По информации издания Sky Sports, суд постановил выплатить футболисту существенную компенсацию. Организация не планирует обжаловать решение суда и уже попросила прощение у бывшего игрока Ливерпуля.

Аталанта поддержала Шахтер, опозорившись против Ливерпуля: Малиновский вышел спасать и стал лучшим среди неудачников