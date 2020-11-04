У спробах вичистити футбол від допінгу часто не обходиться без випадкових жертв.

Колишній захисник мерсисайдців Мамаду Сахо, який нині захищає кольори Крістал Пелас, виграв справу про наклеп проти Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

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Нагадаємо, у квітні 2016 року гравця було відсторонено від футболу на 30 днів через те, що у його допінг-пробі було виявлено заборонену речовину. Через відсторонення захисник не зміг допомогти Ліверпулю у фінальному матчі Ліги Європи проти Севільї (1:3). Окрім того, заборона коштувала Сахо місця у складі збірної Франції на Євро-2016. Згодом Мамаду виправдали – виявилось, що знайдена у пробі футболіста речовина (хігенамін) не перебувала у списку заборонених WADA препаратів.

За інформацією видання Sky Sports, суд постановив виплатити футболісту істотну компенсацію. Організація не планує оскаржувати рішення суду і вже попросила вибачення у колишнього гравця Ліверпуля.

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