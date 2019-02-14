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Экс-защитник Динамо Тремулинас завершил карьеру – он не играл последние 3 года

17:29 136 Читати українською
Экс-защитник Динамо Тремулинас завершил карьеру – он не играл последние 3 года
Бенуа Тремулинас / Фото ФК Динамо

Бывший защитник киевского Динамо и сборной Франции Бенуа Тремулинас решил повесить бутсы на гвоздь.

Бенуа Тремулинас, который в течение 2010-2013 годов выступал за киевское Динамо, объявил о завершении карьеры, сообщает France Football.

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33-летнего французского защитника часто преследовали травмы в последние годы.

"Я отдал все и попробовал все. Но после трех операций на колене за два с половиной года мое физическое состояние больше не позволяет мне продолжать карьеру футболиста.

У меня были замечательные моменты в Динамо, Сент-Этьене. Одно из моих самых больших достижений за карьеру – я 5 раз примерял футболку сборной Франции.

Пришло время закрыть эту страницу и открыть еще одну, которая, надеюсь, будет такой же богатой, как и первая", – прокомментировал свое решение Тремулинас.

Последним клубом Бенуа была испанская Севилья.

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Теги
Севилья Севилья Динамо Киев Динамо Киев Франция Франция Бенуа Тремулинас Бенуа Тремулинас
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