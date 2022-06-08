Защитник Металлиста Андрей Цуриков перешел в Александрию на полноценной основе, сообщает официальный сайт "горожан".

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С 29-летним украинцем подписан контракт до 30 июня 2023 года. Финансовые условия сделки не сообщаются.

Напомним, сезон 2021/22 футболист провел в лагере "желто-черных" на правах аренды из харьковского клуба – соглашение было рассчитано до 30 июня 2022 года. В 18 матчах он записал в свой актив 3 ассиста. К слову, Андрей с 2016 по 2019 гг. уже защищал цвета Александрии.

Напомним, Цуриков – воспитанник запорожского Металлурга. Успел также поиграть за Динамо, Говерлу, СК Днепр-1, греческий Левадиакос и чешский Яблонец. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

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