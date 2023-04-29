Еще один наш соотечественник решил перебраться за океан.

Украинский защитник Темур Парцвания будет выступать в США. 31-летний защитник подписал контракт с Нью-Йорк Брейвхарт, сообщает клубная пресс-служба.

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Детали и сроки соглашения футболиста с представителем американской полупрофессиональной лиги (UPSL) пока неизвестны. Темур уже успел сыграть в нескольких матчах своей новой команды: в частности, помог разгромить Пенсильванию (5:0) и добыть ничью с Ланкастером (2:2).

Напомним, Парцвания – воспитанник Динамо. За вторую команду киевлян провел около 80 матчей. Выступал также за запорожский Металлург, Волынь, донецкий Олимпик (дважды), Десну (дважды), Николаев, венгерскую Кишварду, казахский Жетысу и таджикский Истиклол. С 1 января 2023 года находился без команды. Transfermarkt оценивает его в 100 тысяч евро.

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