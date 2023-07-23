Бывший защитник Динамо и сборной Украины Владислав Ващук с оружием в руках помогает Родине защититься от оккупанта.

Ващук в своем Facebook обнародовал фотографии со своего первого боевого задания.

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Экс-футболист находится рядом с Купянским районом, а на фотографиях Владислав держит автомат и находится в военном автомобиле, не показывая позиции своих собратьев.

Напомним, профессиональную карьеру Владислав Ващук завершил более 10 лет назад. На клубном уровне длительное время провел в родном Динамо, также выступал в составе ряда других клубов, ни в одном из которых надолго не задерживался. Сейчас Ващуку 48 лет.

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