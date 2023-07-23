Колишній захисник Динамо та збірної України Владислав Ващук зі зброєю в руках допомагає Батьківщині захиститись від окупанта.

Ващук у своєму Facebook оприлюднив світлини зі свого першого бойового завдання.

"Пішов до військомату, жодних повісток не було": Ващук детально описав свою службу в ЗСУ і відповів на закиди росіян

Екс-футболіст перебуває поруч з Куп'янським районом, а на світлинах Владислав тримає автомат та перебуває у військовому автомобілі, не показуючи позиції своїх побратимів.

Нагадаємо, професіональну кар'єру Владислав Ващук завершив понад 10 років тому. На клубному рівні тривалий час провів у рідному Динамо, також виступав у складі низки інших клубів, в жодному з яких надовго не затримувався. Зараз Ващуку 48 років.

"Я – солдат": Владислав Ващук згадує жахи Гостомеля і поспішає взяти участь у контрнаступі