30-летний футболист покинул польский Заглембе 10 января 2022 года и с тех пор находился без команды. Не прошло и года, как его подписал Луго. Об этом сообщает пресс-служба клуба .

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Соглашение с Пантичем рассчитано до конца текущего сезона. Презентация новичка "альбивермолло" состоится 4 января. Александр должен помочь Луго избежать вылета из Сегунды. Сейчас команда идет 19, опережая последнее место на 5 пунктов.

Защитник известен украинскому болельщику выступлениями за Динамо в течение 2017-2019 годов (20 поединков). В активе Пантича также есть матчи за сербские Рад и Црвену Звезду, испанские Вильярреал, Кадис, Кордобу, Эйбар, Алавес, а также кипрские АЭЛ и Доксу Катокопиас.

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