30-річний футболіст покинув польський Заглембе 10 січня 2022-го й відтоді перебував без команди. Не пройшло і року, як його підписав Луго. Про це повідомляє пресслужба клубу.

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Угода з Пантічем розрахована до кінця поточного сезону. Презентація новачка "альбівермолло" відбудеться 4 січня. Александар повинен допомогти Луго уникнути вильоту зі Сегунди. Зараз команда йде 19-ю, випереджаючи останнє місце на 5 пунктів.

Захисник відомий українському вболівальнику виступами за Динамо протягом 2017-2019 років (20 поєдинків). В активі Пантіча також є матчі за сербські Рад і Црвену Звезду, іспанські Вільяреал, Кадіс, Кордобу, Ейбар, Алавес, а також кіпрські АЕЛ та Доксу Катокопіас.

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