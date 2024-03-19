В 2020 году бывший вратарь сборной Бельгии был приговорён к 160 часам общественных работ за вымогательство. С 1 января 2023 года он официально стал бездомным и был снят с учёта. Как информирует One Football, Жильбер был уверен, что застройщики несправедливо лишили его жилья. Он угрожал им, и те подали на экс-вратаря в суд. В итоге Бодар, который некоторое время проживал в Испании, был заочно приговорён бельгийским судом к двум годам лишения свободы.

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Оказавшись в Бельгии, Жильбер попытался совершить самоубийство – он бросился в реку Маас, но выжил. Пенитенциарные службы доставили Бодара в тюрьму прямиком из больницы. Он подал апелляцию на это решение и выиграл её. Новое слушание по его делу состоится 15 апреля, пока же Жильбер находится на свободе.

Бодар описывает себя как инвалида. В возрасте 23 лет он получил травму головы во время игры в футбол. Жильбер Бодар является легендой Стандарда, за который провёл более 450 матчей. Он также поиграл за Бордо, Брешию, Равенну и Беверен. С 1985 по 1995-й год Жильбер провёл в составе сборной Бельгии 12 матчей, в которых пропустил 10 мячей.

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