У 2020 році колишній воротар збірної Бельгії був засуджений до 160 годин громадських робіт за вимагання. З 1 січня 2023 року він офіційно став безхатченком і був знятий з обліку. Як інформує One Football, Жильбер був упевнений, що забудовники несправедливо позбавили його житла. Він погрожував їм, і ті подали на екс-воротаря до суду. У підсумку Бодар, який деякий час проживав в Іспанії, був заочно засуджений бельгійським судом до двох років позбавлення волі.

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Опинившись у Бельгії, Жильбер спробував накласти на себе руки – він кинувся в річку Маас, але вижив. Пенітенціарні служби доставили Бодара до в'язниці прямо з лікарні. Він подав апеляцію на це рішення і виграв її. Нове слухання у його справі відбудеться 15 квітня, поки ж Жильбер перебуває на волі.

Бодар описує себе як інваліда. У віці 23 років він отримав травму голови під час гри у футбол. Жильбер Бодар є легендою Стандарда, за який провів понад 450 матчів. Він також пограв за Бордо, Брешію, Равенну і Беверен. З 1985 по 1995-й рік Жильбер провів у складі збірної Бельгії 12 матчів, в яких пропустив 10 м'ячів.

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