В Молдове прошел гала-концерт, в ходе которого объявили лауреатов нескольких премий. Победителей определяли тренеры и капитаны команд, представляющие три профессиональных дивизиона. За первое место номинант получал 5 баллов, за второе – 3, за третье – 1, сообщает официальный сайт Федерации футбола Молдовы.

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Лучшим голкипером 2023 года стал вратарь Шерифа Максим Коваль, набравший 75 очков. Бывший кипер Динамо провел в текущем сезоне всего 8 матчей чемпионата Молдовы, но это не помешало ему финишировать первым и опередить ближайшего преследователя на 7 баллов.

Свою награду получил и защитник Карпат Владислав Бабогло, который в 2023 году дебютировал за национальную сборную Молдовы и сумел забить 2 гола в отборе на Евро-2024. Он стал обладателем специальной премии для дебютантов главной сборной, а в списке лучших игроков национальной команды занял третье место, хоть и сыграл только 8 матчей.

Напомним, Молдова до последнего претендовала на прямую путевку на Евро-2024, но поражение от Чехии оставило сборную вне турнира.

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