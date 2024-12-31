У Молдові відбувся гала-концерт, впродовж якого оголосили лауреатів кількох премій. Переможців визначали тренери і капітани команд, які представляють три професіональні дивізіони. За перше місце номінант отримував 5 балів, за друге – 3, за третє – 1, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Молдови.

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Найкращим голкіпером 2023 року став воротар Шерифа Максим Коваль, який набрав 75 очок. Колишній кіпер Динамо провів у поточному сезоні лише 8 матчів чемпіонату Молдови, але це не завадило йому фінішувати першим та випередити найближчого переслідувача на 7 балів.

Свою нагороду отримав і захисник Карпат Владислав Бабогло, який у 2023-му дебютував за національну збірну Молдови і зумів забити 2 голи у відборі на Євро-2024. Він став володарем спеціальної премії для дебютантів головної збірної, а у списку найкращих гравців національної команди посів третє місце, хоч і зіграв тільки 8 матчів.

Нагадаємо, Молдова до останнього претендувала на пряму путівку на Євро-2024, але поразка від Чехії залишила збірну поза турніром.

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