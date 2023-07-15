"Что посоветую Лунину, которому сейчас непросто в Реале? Попасть в такой клуб – мечта. Конечно, он хочет играть. Я думаю, что его не устраивает подобная ситуация, когда 95% сезона он проводит на скамейке запасных.

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По моему мнению, ему нужно играть еще дальше, искать возможности, чтобы иметь игровую практику. Пусть это даже будет новая аренда. Может, потом он вернется в Реал и станет в команде номером один", – поделился Рыбка в интервью Украинскому футболу.

Отметим, что Андрей Лунин из-за травмы Тибо Куртуа в прошлом сезоне получил большее количество игрового времени. Однако выступления украинца нельзя назвать безупречными. В 12 матчах во всех турнирах он пропустил 13 голов. Действующее соглашение Лунина с Реалом заканчивается в 2024 году – соответственно, украинец вступает в последний сезон контракта.

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