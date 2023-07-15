"Що пораджу Луніну, якому зараз непросто в Реалі? Потрапити в такий клуб – мрія. Звичайно, він хоче грати. Я думаю, що його не влаштовує подібна ситуація, коли 95% сезону він проводить на лаві для запасних.

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На мою думку, йому потрібно грати ще далі, шукати можливості, щоб мати ігрову практику. Хай це навіть буде нова оренда. Може, потім він повернеться до Реалу і стане в команді номером один", – поділився Рибка в інтерв'ю Українському футболу.

Зазначимо, що Андрій Лунін через травми Тібо Куртуа в минулому сезоні отримав більшу кількість ігрового часу. Однак виступи українця не можна назвати бездоганними. В 12 матчах у всіх турнірах він пропустив 13 голів. Чинна угода Луніна з Реалом закінчується у 2024 році – відповідно, українець вступає в останній сезон контракту.

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