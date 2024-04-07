– Ти новачок в українському футболі. Яка різниця між тим, як грають у Норвегії чи Англії?

– Головна відмінність – це війна. Все інше схоже: м'яч круглий, поле рівне, футболісти хороші.

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Я більше звертаю увагу на своїх партнерів – як вони грають і як вони розуміють тактичні дії, що важливо для кращої гри. Але, звісно, рівень гравців основи Арсеналу, з якими я тренувався, відрізняється, проте це логічно і нормально.

– Не боявся їхати в Україну під час війни?

– Так, страшно, коли на тебе летять ракети о 6-й ранку, проте ми всі тут в однаковій ситуації й усі залишаємось сильними.

– Як родина сприйняла твоє рішення?

– Це було моє рішення. Вони переживають, так, але я вирішую, що мені робити з кар'єрою, тому фінальне слово в будь-якому разі за мною.

– До чого прагнеш в Україні?

– Колись не вийшло скористатись шансом проявити себе у основі Арсенала під час американського турне через травму, якої зазнав фактично за декілька днів до вильоту у складі головної команди. Тому зараз впевнений, що все піде по плану! – сказав Льюїс в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Джордж родом з Руанди. У юнацькому віці виступав у Норвегії, після чого переїхав до лондонського Арсенала в команду U-23, де у 13 матчах забив гол та віддав асист. При цьому Льюїс тренувався і з основною командою "канонірів" під керівництвом Мікеля Артети. Через травми не зумів повноцінно продовжити виступи в Англії. З 1 липня 2023 року перебував без команди. У березні 2024-го приєднався до Звягеля.

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