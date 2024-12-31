Португальский специалист стал лучшим тренером мира по количеству побед в 2023 году. У Каштру их 52. Ближайшим преследователем экс-наставника Шахтера является Пеп Гвардиола, который во главе Ман Сити выиграл 46 матчей.

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Заметим, что Каштру таких результатов добился, работая в двух клубах. Год он начал в Ботафого, с которым лидировал в чемпионате Бразилии. Однако предложение из Саудовской Аравии оказалось слишком соблазнительным. Португалец ушел в Аль-Наср, а Ботафого растерял все преимущество и не смог стать чемпионом.

Что касается аравийского клуба, то шансы на "золото" у него призрачные. В чемпионате Саудовской Аравии лидирует Аль-Хиляль, который на семь очков опережает Аль-Наср.