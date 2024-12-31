Португальський фахівець став найкращим тренером світу за кількістю перемог у 2023 році. У Каштру їх аж 52. Найближчим переслідувачем екс-наставника Шахтаря є Пеп Гвардіола, який на чолі Ман Сіті виграв 46 матчів.

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Зауважимо, що Каштру таких результатів досяг, працюючи у двох клубах. Рік він почав у Ботафого, з яким лідирував у чемпіонаті Бразилії. Однак пропозиція із Саудівської Аравії виявилася надто спокусливою. Португалець пішов у Аль-Наср, а Ботафого розгубив усю перевагу й не зміг стати чемпіоном.

Що стосується аравійського клубу, то шанси на "золото" в нього примарні. Наразі в чемпіонаті Саудівської Аравії лідирує Аль-Хіляль, який на сім очок випереджає Аль-Наср.