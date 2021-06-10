Бывший главный тренер Шахтера U-21 Фернандо Валенте признался, что может продолжить тренерскую карьеру в Украине.

"У меня был еще год контракта с Шахтером, но мы решили с клубом расторгнуть его досрочно из-за ликвидации молодежного чемпионата Украины U-21. Быть просто координатором команд U-17 и U-19 – не мое, хочется тренировать.

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Есть вариант, что Шахтер предложит мне тренировать команду из Первой лиги, где выступает много игроков из академии клуба. Давайте подождем и посмотрим, что произойдет", – рассказал Валенте в комментарии O Jogo.

Португальский специалист присоединился к донецкому клубу летом 2019-го. Напомним, молодежный чемпионат Украины не будет проводиться со следующего сезона.

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