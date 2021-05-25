Фернандо Валенте покинул пост главного тренера Шахтера U-21, сообщает официальный сайт клуба.

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"Это чрезвычайное испытание и огромный опыт. Я очень благодарен Шахтеру за предоставленную возможность. Конечно, это немного неожиданно, но я понимаю ситуацию. И в шутку сказал Палкину, что моя "шахтерская" история еще не закончена. Ведь в футболе случается все. Как тренеры, мы иногда не можем контролировать все, – это зависит от определенных решений", – заявил Валенте.

Португальский специалист присоединился к донецкому клубу летом 2019-го. Напомним, молодежный чемпионат Украины не будет проводиться со следующего сезона.

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