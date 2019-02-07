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Экс-тренер Реала Тошак: За 70 лет я никогда не видел таких игроков, как Месси

06:00 49 Читати українською
Экс-тренер Реала Тошак: За 70 лет я никогда не видел таких игроков, как Месси
Лионель Месси / Фото AP

Бывший наставник Реала и сборной Уэльса Джон Тошак поделился мыслями относительно уровня игры форварда Барселоны Лионеля Месси.

"Мне почти 70 лет. Я видел многих футболистов, но таких, как Месси, не видел никогда. Игроки сменяют друг друга, но он всегда остается в Барселоне.

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Когда наблюдаешь за игрой Месси, хочется улыбаться. Я абсолютно восхищен им и поэтому не замечаю его ошибок. Я вижу все, что делает Месси, и там нет ничего, что мне бы не нравилось. Как на поле, так и за его пределами", – цитирует Тошака Mundo Deportivo.

Напомним, Тошак дважды возглавлял Реал – в 1989-1991 и 1999-2000 годах. За свою первую каденцию в мадридском клубе Тошак стал чемпионом Испании.

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