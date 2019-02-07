Екс-тренер Реала Тошак: За 70 років я ніколи не бачив таких гравців, як Мессі

Колишній наставник Реала і збірної Уельсу Джон Тошак поділився думками щодо рівня гри форварда Барселони Ліонеля Мессі.

"Мені майже 70 років. Я бачив багатьох футболістів, але таких, як Мессі, не бачив ніколи. Гравці змінюють один одного, але він завжди залишається в Барселоні.

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Коли спостерігаєш за грою Мессі, хочеться посміхатися. Я абсолютно захоплений ним і тому не помічаю його помилок. Я бачу все, що робить Мессі, і там немає нічого, що мені б не подобалося. Як на полі, так і за його межами", – цитує Тошака Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Тошак двічі очолював Реал – у 1989-1991 та 1999-2000 роках. За свою першу каденцію в мадридському клубі Джон Тошак став чемпіоном Іспанії.

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