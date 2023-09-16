Періца Огнєновіч, який тренував харківський клуб вже під час повномасштабного вторгнення росіян, не проти очолити клуб з країни-агресора.

– Якщо вам надійде пропозиція від клубу української Прем'єр-ліги, чи готові будете повернутися до нашої країни?

– Я – професійний тренер і готовий працювати скрізь. У мене гарні стосунки з багатьма українцями, то чому ні? У житті тренера може статися все, що завгодно.

– Якщо вам надійде пропозиція від російського клубу, погодитеся?

– Я працюю тренером і моє завдання – забезпечувати свою родину. Мене політика взагалі не цікавить, я просто хочу займатися улюбленою справою – бути футбольним тренером. Сподіваюсь, що в Україні незабаром закінчиться війна і люди перестануть гинути. У Сербії теж була війна, ми також через це пройшли, тому розуміємо вас.

– Ви розумієте, що відбувається в Україні, що Росія – агресор?

– Я розумію, що відбувається в Україні, але не хочу про це говорити більш детально. Є політики, люди, які займаються вирішенням цього питання та отримують за це зарплату. Я ж людина, яка займається спортом, і люблю кожен народ світу.

– Ви прихильник слогана "спорт поза політикою". Як ви вважаєте, міжнародні федерації, які відсторонили російських спортсменів від змагань, ухвалили правильне рішення?

– Сербських спортсменів свого часу також дискваліфікували. Я вважаю, що спортсмени не винні у війнах. Це моя особиста думка, – сказав Огнєновіч у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, сербський фахівець очолював Металіст з січня по червень 2023 року і "допоміг" йому вилетіти з УПЛ.

До слова, свого часу подібним гаслом про "годувати сім'ю" прикривався Євген Селезньов, виправдовуючи свої виступи за Кубань. Після початку повномасштабного вторгнення росіян екс-форвард розкаявся, перейшов на українську і відхрестився від країни-окупанта.

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