Бельгийский Стандард на своем сайте объявил об увольнении Карла Хуфкенса. Причина – низкие результаты команды.

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Клуб из Льежа поблагодарил тренера, отметив, что начинает поиски нового наставника.

Напомним, 45-летний специалист возглавил Стандард в июне 2023 года, заключив контракт на три года. После первой половины сезона команда идет в турнирной таблице Лиги Жупиле на девятой строчке (в последних 9 поединках она одержала лишь одну победу), и рискует не попасть в Чемпионскую группу.

К слову, Хуфкенс хорошо знаком украинским болельщикам – именно после того, как он стал главным в Брюгге, Яремчук потерял место в основе, а затем вынужден был уходить в аренду в Валенсию.

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