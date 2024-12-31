Екс-тренер Яремчука залишився без роботи – наставнику, який не вірив в українця, вказали на двері
Десятиразовий чемпіон Бельгії – Стандард – вирішив попрощатися з Карлом Хуфкенсом.
Бельгійський Стандард на своєму сайті оголосив про звільнення Карла Хуфкенса. Причина – низькі результати команди.
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Клуб із Льєжа подякував тренеру, зазначивши, що розпочинає пошуки нового наставника.
Нагадаємо, 45-річний фахівець очолив Стандард у червні 2023 року, уклавши контракт на три роки. Після першої половини сезону команда йде у турнірній таблиці Ліги Жупіле на дев'ятій сходинці (в останніх 9 поєдинках вона здобула лише одну перемогу), і ризикує не потрапити до Чемпіонської групи.
До слова, Хуфкенс добре знайомий українським уболівальникам – саме після того, як він став головним у Брюгге, Яремчук втрати місце в основі, а згодом змушений був йти в оренду у Валенсію.
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