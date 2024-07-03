Экс-тренер Динамо официально возглавил чемпиона Украины
17:30 - Читати українською
Женская команда Ворсклы объявила о назначении нового наставника.
Новым главным тренером женской команды Ворсклы стал Владимир Ефимако, сообщает официальный сайт "зелено-белых".
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Условия и сроки соглашения не разглашаются.
На этой должности 39-летний специалист заменил Наталью Зинченко, которая по итогам прошлого первенства завоевала с девушками золотые медали чемпионата Украины.
Напомним, Ефимако – известен по работе с Кривбассом. Предыдущий сезон тренировал женскую команду Динамо, с которой финишировал на восьмой строчке турнирной таблицы.
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