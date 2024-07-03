Новым главным тренером женской команды Ворсклы стал Владимир Ефимако, сообщает официальный сайт "зелено-белых".

Чемпион Украины официально остался без тренера

Условия и сроки соглашения не разглашаются.

На этой должности 39-летний специалист заменил Наталью Зинченко, которая по итогам прошлого первенства завоевала с девушками золотые медали чемпионата Украины.

Напомним, Ефимако – известен по работе с Кривбассом. Предыдущий сезон тренировал женскую команду Динамо, с которой финишировал на восьмой строчке турнирной таблицы.

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