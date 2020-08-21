toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Первая лига
ОЛИМПИК - ДИНАМО КИЕВ СЕВИЛЬЯ - ИНТЕР ШАХТЕР - КОЛОС

Экс-президент украинского клуба умер от коронавируса

08:48 - Читати українською
Экс-президент украинского клуба умер от коронавируса
Автандил Мдинарадзе со своей семьей / Фото из открытых источников

Печальная весть пришла к нам из Тернополя – не стало известного украинского грузинского бизнесмена грузинского происхождения.

Вчера, 20 августа, ушел из жизни бывший президент тернопольской Нивы Автандил Мдинарадзе, сообщает издание Спорт Тернопольщины.

Карпаты потерпели разгромное поражение в спарринге против новичка Первой лиги – видео голов и главных моментов

Накануне в тяжелом состоянии от попал в первую городскую больницу города Тернополя с диагнозом COVID-19, о чем на своей странице в Facebook написала его жена Александра. Автандилу было 60 лет.

Напомним, Мдинарадзе в сезоне-2012/13 начал амбициозный проект по возвращению клуба в элиту украинского футбола. Пригласив на тренерскую должность Игоря Яворского Нива сумела повыситься в классе и вернуться в Первую лигу. Зимой 2015 года меценат передал клуб новым владельцам.

"Яка аморальна персона – пиво, жінки…": найстарший професіональний футболіст світу обожнює київське Динамо

blog_ava
Специя завоевала последнюю путевку в Серию А 2020/21 – "орлята" выбили команду Несты благодаря специфическому правилу
00:40
1781
Теги
Нива Тернополь Нива Тернополь Первая лига Смерти футболистов коронавирус
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
33
мин
Олимпик
17:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?