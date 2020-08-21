Экс-президент украинского клуба умер от коронавируса

Печальная весть пришла к нам из Тернополя – не стало известного украинского грузинского бизнесмена грузинского происхождения.

Вчера, 20 августа, ушел из жизни бывший президент тернопольской Нивы Автандил Мдинарадзе, сообщает издание Спорт Тернопольщины.

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Накануне в тяжелом состоянии от попал в первую городскую больницу города Тернополя с диагнозом COVID-19, о чем на своей странице в Facebook написала его жена Александра. Автандилу было 60 лет.

Напомним, Мдинарадзе в сезоне-2012/13 начал амбициозный проект по возвращению клуба в элиту украинского футбола. Пригласив на тренерскую должность Игоря Яворского Нива сумела повыситься в классе и вернуться в Первую лигу. Зимой 2015 года меценат передал клуб новым владельцам.

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