Несколько дней Грабар-Китарович находилась в Украине с дружеским визитом. Четвертая президент Хорватии неоднократно заявляла о поддержке украинского народа в борьбе с российскими оккупантами. Прибыв в нашу страну, политик посетила несколько городов и нашла в своем графике место для футбольной экскурсии.

Ребров, Ярмоленко, Зинченко и Яремчук пожертвовали более 2 млн на дроны – все решил звонок жены тренера Аль-Айна

Колинда Грабар-Китарович – ярая футбольная фанатка. Она поддерживает свою национальную сборную и загребское Динамо. В рамках визита в Украину женщина побывала на базе киевских "одноклубников" своих любимцев в Вите-Литовской.

Временный наставник Динамо Александр Шовковский не упустил случая поблагодарить Колинду Грабар-Китарович за ее работу для Украины. "Нам всем очень приятно, что Вы уделили столько внимания Украине, Киеву и нашей команде. А за поддержку украинского народа можем сказать огромное вам СПАСИБО! Мы очень рады видеть вас на своей базе", – цитирует специалиста. пресс-служба "бело-синих".