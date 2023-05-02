Кілька днів Грабар-Кітаровіч перебувала в Україні з дружнім візитом. Четверта президентка Хорватії неодноразово заявляла про підтримку українського народу в боротьбі з російськими окупантами. Прибувши до нашої країни, політикиня відвідала кілька міст та знайшла у своєму графіку час для футбольної екскурсії.

Ребров, Ярмоленко, Зінченко і Яремчук пожертвували понад 2 млн на дрони – все вирішив дзвінок дружини тренера Аль-Айна

Колінда Грабар-Кітаровіч – запекла футбольна фанатка. Вона підтримує свою національну збірну та загребське Динамо. В рамках візиту до України жінка побувала на базі київських "одноклубників" своїх улюбленців у Віті-Литовській.

Тимчасовий наставник Динамо Олександр Шовковський не втратив нагоди, аби подякувати Колінді Грабар-Кітаровіч за її роботу для України. "Нам усім дуже приємно, що Ви приділили стільки уваги Україні, Києву та нашій команді. А за підтримку українського народу можемо сказати величезне вам ДЯКУЄМО! Ми дуже раді бачити вас на своїй базі", – цитує фахівця прес-служба "біло-синіх".