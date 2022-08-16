О переходе хавбека сборной Люксембурга Эюпспор объявил на клубной странице в Twitter, не указав подробности соглашения.

Ворскла нашла замену лидеру, неожиданно покинувшему клуб – полтавчане подписали хавбека европейской сборной

Тилль подписал контракт с новым клубом на правах свободного агента. Это уже второй приход Оливье в Эюпспор – именно здесь он отыграл вторую часть сезона 2021/22, перебравшись из полтавской Ворсклы в аренду. Недавно 25-летний люксембуржец окончательно прекратил сотрудничество с украинским клубом.

В составе Ворсклы Оливье Тилль успел сыграть 31 матч, забил 12 голов и отдал 8 ассистов. Сейчас хавбек залечивает серьезную травму – разрыв крестообразных связок, полученную во время первого прихода в Эюпспор. Новая/старая команда экс-лидера полтавчан в прошлом сезоне финишировала шестой во втором дивизионе Турции.

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