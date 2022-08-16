Півзахисник Олів'є Тілль став гравцем Еюпспора, який виступає в другому дивізіоні Туреччини.

Про перехід хавбека збірної Люксембургу Еюпспор оголосив на клубній сторінці у Twitter, не вказавши подробиць угоди.

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Тілль підписав контракт із новим клубом на правах вільного агента. Це вже другий прихід Олів'є в Еюпспор – саме тут він відіграв другу частину сезону 2021/22, перебравшись із полтавської Ворскли в оренду. Нещодавно 25-річний люксембуржець остаточно припинив співпрацю з українським клубом.

У складі Ворскли Олів'є Тілль встиг зіграти 31 матч, забив 12 голів та віддав 8 асистів. Наразі хавбек заліковує серйозну травму – розрив хрестоподібних зв'язок, яку отримав під час першого приходу в Еюпспор. Нова/стара команда екс-лідера полтавців у минулому сезоні фінішувала шостою в другому дивізіоні Туреччини.

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