Самый статусный матч квалификации на ЧМ-2022 в Южной Америке завершился нулевой ничьей. Бразилия и Аргентина подарили все, кроме голов.

Бразилия подходила к матчу уже с путевкой на чемпионат мира, а Аргентина еще сражается за выход на Мундиаль. Первое Суперкласико привело к скандалу – сентябрьский поединок сорвали. Потому сегодня команды вышли с максимальной мотивацией. Месси вопреки возмущению ПСЖ появился в стартовом составе Аргентины, а у бразильцев при отсутствии Неймара главной звездой был Винисиус.

Ярко, интенсивно, эмоционально...

Флагманы южноамериканского футбола подарили зрелище, с первых минут погрузившись в игру. Инициатива переходила от одной сборной к другой. На стартовых минутах Аргентина применила невероятно агрессивный прессинг и заставила гостей ошибаться. Потом уже Бразилия 5-6 футболистами встречала хозяев на их половине.

Ни одна из команд не пыталась успокоить игру. Перехват – и сразу пас вперед, сразу попытка обострить. Кунья даже пробил по воротам из центрального круга. Такой уровень интенсивности не позволял зевнуть, но приводил к суматохе и большому количеству потерь. Мяч переходил с ног в ноги. Матч приходилось часто останавливать из-за агрессивных фолов.

Соперники не чурались играть грубо, а судья не выдерживал напряжения. Бразилец рукой в ​​своей штрафной останавливает проход Месси – арбитр фиксирует фол Лео. Рафиньи отмашкой расквасили губу – никто не получил даже желтую. Эмоции зашкаливали. Пакета едва не спровоцировал драку, а Месси все высказал в лицо уругвайскому рефери.

...но неэффективно

А вот голевых моментов было мало. Реальные шансы двух команд можно сосчитать по пальцам. Винисиус вспомнил, как не реализовывать выход один на один. С ударами Месси (против него плотно играли 3-4 бразильца) без проблем справился Алиссон.

Первого попадания в створ пришлось ждать до конца первого тайма. Это Фред издалека пробил в руки Мартинесу – не на трибуны и уже хорошо. А вот Алиссону пришлось попотеть, чтобы вытащить из угла ворот классный выстрел Де Пауля.

После такого матча хочется говорить не о голевых моментах, а описывать подкаты Фабиньо (7 удачных) и финты Ди Марии. Анхель, кстати, сорвал аплодисменты трибун, когда опозорил Винисиуса, прокинув мяч между ног.

Вини отыгрался на Молине шикарной рулектой.

Enquanto a argentina joga sujo, o Brasil joga assim:#BRAxARG

Rafinha

Alisson

Otamendi

Antoni

Juizão pic.twitter.com/uWWKkVnYUz — dharles almeida (@DharlesAlmeida) November 17, 2021

А Де Пауль дал мастер-класс, как не надо симулировать.

Rodrigo De Paul's dive for Argentina against Brazil.



The referee gave a free kick to Brazil but no yellow card.pic.twitter.com/BOmDUWmAQg — Sam Street (@samstreetwrites) November 17, 2021

Фред – MVP

Во втором тайме футболисты устали. Конструктива стало еще меньше, а борьбы еще больше. Еще несколько провокаций, еще несколько споров с арбитром, еще несколько желтых карточек. Винисиус снова зажевал ударную позицию, а Месси снова проиграл дуэль Алиссону. Как ни странно, острее всех пробил Фред – мяч облизнул перекладину.

Экс-игрок Шахтера вообще был лучшим на поле. Он на пару с Фабиньо выжег центр поля. Фред 8 раз удачно сыграл в отборе (дважды в собственной штрафной!), заработал 4 фола и выиграл 16 единоборств. И успел дважды побеспокоить Мартинеса дальними ударами. Классный перформанс в исполнении хавбека МЮ. Оценка SofaScore – 7.8.

Суперклассико завершилось нулевой ничьей. Аргентина набрала 29 очков, осталась на втором месте и приблизилась к чемпионату мира. Бразилия уже там – 35 баллов и первая строчка.