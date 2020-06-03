Экс-легионер Карпат объяснил, почему держал руку на сердце во время исполнения гимна Украины

Белорусский форвард Кирилл Кириленко успел вспомнить свое прошлое за полгода выступлений в составе Карпат.

"Сейчас объясню, почему так сделал (держал руку на сердце во время украинского гимна – прим.) Я родился в Беларуси, но большую часть детства провел в Украине. Многие мои родственники родом из Николаевской области.

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Я могу говорить на украинском языке, на русском – для меня это не проблема. Когда состоялся тот матч – 24 августа играли с дублем Зари, – был День независимости Украины – страны, которая сыграла определенную роль в моей жизни. Поэтому и сделал так во время исполнения гимна", – заявил Кириленко в интервью Tribuna.by.

Напомним, 22-летний белорус присоединился к Карпатам только прошлым летом, однако закрепиться не смог – ни одного гола в 4 матчах УПЛ. Недавно он получил статус свободного агента и вернулся на родину.

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