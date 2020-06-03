Екс-легіонер Карпат пояснив, чому тримав руку на серці під час виконання гімну України

Білоруський форвард Кирило Кириленко встиг пригадати своє минуле за півроку виступів у складі Карпат.

"Зараз поясню, чому так зробив (тримав руку на серці під час українського гімну – прим.) Я народився в Білорусі, але більшу частину дитинства провів в Україні. Багато моїх родичів родом з Миколаївської області.

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Я можу говорити українською мовою, російською – для мене це не проблема. Коли відбувся той матч – 24 серпня грали з дублем Зорі, – був День незалежності України – країни, яка зіграла певну роль в моєму житті. Тому і зробив так під час виконання гімну", – заявив Кириленко в інтерв'ю Tribuna.by.

Нагадаємо, 22-річний білорус приєднався до Карпат лише минулого літа, однак закріпитися не зміг – жодного гола в 4 матчах УПЛ. Нещодавно він отримав статус вільного агента і повернувся на батьківщину.

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