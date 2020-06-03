"Жизнь все же дороже, чем карьера": белорусский форвард – о решении покинуть Карпаты

Нападающий Кирилл Кириленко объяснил, почему ему пришлось разорвать контракт с Карпатами.

"В первую очередь скажу, что ушел из команды не по футбольным причинам. В этом плане все хорошо. Я вернулся в клуб после того, как чемпионат решили возобновить, тренировался, готовился к матчам. Но то, что сейчас происходит в мире, я имею в виду пандемию, внесло определенные коррективы в жизни, в карьере, в том числе моей. Я решил, что мне жизнь все же дороже, чем карьера. Не хочется рисковать, а лучше побыть в безопасности, с семьей. В итоге, как вижу, это решение правильное. Насколько знаю, в Карпатах введен карантин до 16 июня. Поэтому, думаю, сделал все верно.

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Клуб воспринял мое решение с пониманием, все абсолютно нормально. Руководство, тренеры понимают, что в такой ситуации в чужой стране одному находиться очень трудно, и опасно. Никто не знает, что будет дальше. А если, не дай Бог, еще заболею, как решать вопрос с больницей, лечением? Все это заходило слишком далеко, я уже банально не мог тренироваться, не думая об этом. Все было странно, нестабильно, поэтому решил покинуть Карпаты", – заявил Кириленко в интервью Tribuna.by.

Отметим, что белорусский форвард присоединился к Карпатам только летом 2019 года, провел 5 матчей в составе "львов".

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