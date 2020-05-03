Экс-легионер Днепра назвал самых перспективных украинских футболистов

Хорватский полузащитник Ингульца Младен Бартулович выделил самых талантливых отечественных игроков.

"Коваленко еще перспективным считаем? Попов и Бондарь – перспективные. Вообще там вся команда чемпионов мира очень перспективная. Думаю, можно будет слепить хорошую сборную Украины из этих ребят.

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Тот же Цитаишвили из Динамо, Супряга. Потенциал большой у всех. Если будут развиваться, будет очень хорошо для сборной", – сказал Бартулович в комментарии программе "Футбольный формат" в социальной сети Instagram.

Напомним, Младен перешел в Днепр из хорватского Хайдука в 2006 году, однако играл преимущественно в арендах (Кривбасс, Арсенал, Карпаты). В сезоне 2015/16 выступал за полтавскую Ворсклу. Далее был год в польской Медзи и возвращения в Украину. Сначала хорват два года защищал цвета Волыни, а с 2020 года бегает в футболке Ингульца.

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