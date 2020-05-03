toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Первая лига
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Экс-легионер Днепра назвал самых перспективных украинских футболистов

08:56 93 Читати українською
Экс-легионер Днепра назвал самых перспективных украинских футболистов
Младен Бартулович / Фото из открытых источников

Хорватский полузащитник Ингульца Младен Бартулович выделил самых талантливых отечественных игроков.

"Коваленко еще перспективным считаем? Попов и Бондарь – перспективные. Вообще там вся команда чемпионов мира очень перспективная. Думаю, можно будет слепить хорошую сборную Украины из этих ребят.

"Форсирование подготовки приведет к массовому травматизму": Тлумак против уплотнения календаря в Первой лиге

Тот же Цитаишвили из Динамо, Супряга. Потенциал большой у всех. Если будут развиваться, будет очень хорошо для сборной", – сказал Бартулович в комментарии программе "Футбольный формат" в социальной сети Instagram.

Напомним, Младен перешел в Днепр из хорватского Хайдука в 2006 году, однако играл преимущественно в арендах (Кривбасс, Арсенал, Карпаты). В сезоне 2015/16 выступал за полтавскую Ворсклу. Далее был год в польской Медзи и возвращения в Украину. Сначала хорват два года защищал цвета Волыни, а с 2020 года бегает в футболке Ингульца.

"Забудьте про Барселону": Шахтар – абсолютно найкращий у Європі, інтригу рятує лише АПЛ

blog_ava
Морозюк признался, как его подкармливают соседи в Турции
00:18
131
Теги
Первая лига Денис Попов Денис Попов Валерий Бондарь Валерий Бондарь Младен Бартулович Младен Бартулович Виктор Коваленко Виктор Коваленко Ингулец Ингулец Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили Владислав Супряга Владислав Супряга
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
20
мин
Торино
23:55
Верона
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук