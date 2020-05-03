Екс-легіонер Дніпра назвав найперспективніших українських футболістів

Хорватський півзахисник Інгульця Младен Бартуловіч виділив найталановитіших вітчизняних гравців.

"Коваленка ще перспективним вважаємо? Попов і Бондар – перспективні. Взагалі там вся команда чемпіонів світу дуже перспективна. Думаю, можна буде зліпити гарну збірну України з цих хлопців.

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Той же Цітаішвілі з Динамо, Супряга. Потенціал великий у всіх. Якщо будуть розвиватися, буде дуже добре для збірної", – сказав Бартуловіч у коментарі програмі "Футбольний формат" у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Младен перейшов у Дніпро з хорватського Хайдука у 2006 році, однак грав переважно в орендах (Кривбас, Арсенал, Карпати). У сезоні 2015/16 виступав за полтавську Ворсклу. Далі був рік у польській Медзі і повернення в Україну. Спочатку хорват два роки захищав кольори Волині, а з 2020 року бігає у футболці Інгульця.

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